Menü Suche
Kommentar 13
Bundesliga

„Rufschädigend“: Gegenwind für Sammer

von Luca Hansen - Quelle: Sport Bild
1 min.
Matthias Sammer ist seit 2018 Berater des BVB-Managements @Maxppp

Die Spielerberatervereinigung hat gegen Matthias Sammer zurückgeschossen. „Die Aussagen von Matthias Sammer greifen aus unserer Sicht zu kurz und sind stark pauschalisierend. Die Vorstellung, dass Spieler Vertragsverhandlungen, Haftungsfragen, internationale Transfers oder langfristige Karriereplanung ohne spezialisierte Beratung bewältigen können, ist realitätsfern“, betonen die Geschäftsführer Dominik Kaesberg und Philip Wehler in einem Schreiben gegenüber der ‚Sport Bild‘. Sammers Aussagen seien „rufschädigend“ und erfolgen „aus einer exponierten Position heraus.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Funktionär hatte kürzlich geäußert, dass er Berater „abschaffen“ würde. Aus Sammers Sicht verdienen sie nicht nur zu viel Geld, sondern sorgen auch für Zwietracht zwischen Spieler und Verein. Getätigt wurden die Aussagen im Rahmen des Pokers um Dayot Upamecano (27/FC Bayern München).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (13)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert