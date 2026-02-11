„Rufschädigend“: Gegenwind für Sammer

Die Spielerberatervereinigung hat gegen Matthias Sammer zurückgeschossen. „Die Aussagen von Matthias Sammer greifen aus unserer Sicht zu kurz und sind stark pauschalisierend. Die Vorstellung, dass Spieler Vertragsverhandlungen, Haftungsfragen, internationale Transfers oder langfristige Karriereplanung ohne spezialisierte Beratung bewältigen können, ist realitätsfern“, betonen die Geschäftsführer Dominik Kaesberg und Philip Wehler in einem Schreiben gegenüber der ‚Sport Bild‘. Sammers Aussagen seien „rufschädigend“ und erfolgen „aus einer exponierten Position heraus.“

Der Funktionär hatte kürzlich geäußert, dass er Berater „abschaffen“ würde. Aus Sammers Sicht verdienen sie nicht nur zu viel Geld, sondern sorgen auch für Zwietracht zwischen Spieler und Verein. Getätigt wurden die Aussagen im Rahmen des Pokers um Dayot Upamecano (27/FC Bayern München).