Bayern-Verkauf: Bundesliga-Quartett will Ibrahimovic

Beim FC Bayern erwägt man, Leih-Rückkehrer Arijon Ibrahimovic zur kommenden Saison in den Kader zu integrieren. Insbesondere Trainer Vincent Kompany soll ein Fan vom deutschen U21-Nationalspieler sein. Hinterlässt das Eigengewächs in der Vorbereitung aber nicht ausreichend Eindruck, stehen zahlreiche Interessenten schon Gewehr bei Fuß.

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Optionen hat Ibrahimovic in England. Wie ‚Teamtalk‘ zuletzt berichtete, zeigen Aston Villa, Brighton & Hove Albion, der FC Brentford, der FC Fulham und Crystal Palace Interesse am 20-Jährigen. Laut ‚Transfermarkt.de‘ hat auch die PSV Eindhoven schon vorgefühlt.

Dem Fachportal zufolge verlaufen aber auch Spuren innerhalb der Bundesliga. Werder Bremen und der FC Augsburg seien potenzielle neue Leihabnehmer, während sich die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart auch einen Kauf leisten könnten.

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Ibrahimovic besitzt bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2027. Für eine neue Leihe müsste dieser zunächst verlängert werden. Für den 1. FC Heidenheim lief der Rechtsfuß in der abgelaufenen Saison in 32 Bundesligapartien auf, erzielte zwei Tore und gab vier Vorlagen. Den Abstieg konnte er damit aber nicht verhindern.

Ibrahimovic zufrieden mit Leihe

Ibrahimovic selbst ordnet ein: „Es war mir im Vorfeld wichtig, dass ich viel Einsatzzeit und viele Spielminuten bekomme, um mich zu zeigen. Das ist gelungen und daher glaube ich, dass es ein sehr gutes Jahr für mich war.“