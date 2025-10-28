Entscheidung um Terzic gefallen?

Ex-BVB-Coach Edin Terzic wird wohl nicht neuer Cheftrainer von Juventus Turin werden. Stattdessen läuft es bei der Alten Dame laut der Redaktion von Gianluca Di Marzio voraussichtlich auf eine Anstellung von Luciano Spalletti hinaus. Die Verhandlungen sollen sich bereits in der heißen Phase befinden, im Raum steht ein Vertrag bis zum Ende der Saison inklusive Verlängerungsoption, sollte Spalletti den Klub in die Champions League führen.

Erst am gestrigen Montag trennte sich Juve nach 24 Partien von Igor Tudor infolge der sportlichen Talfahrt. Schon im Vorhinein wurden zahlreiche Kandidaten mit dem italienischen Schwergewicht in Verbindung gebracht, darunter eben auch die vereinslosen Terzic und Spalletti. Letztgenannter scheint nun das Rennen zu machen.