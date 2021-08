United: Solskjaer fordert fünf Verlängerungen

Bis 2024 hat sich Ole Gunnar Solskjaer vor wenigen Wochen an Manchester United gebunden. Der Norweger wird also noch einige Zeit lang die Spielphilosophie bei den Red Devils entscheidend prägen. Helfen sollen ihm dabei fünf Spieler, die er als Säulen betrachtet.

Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge wünscht sich Solskjaer Vertragsverlängerungen mit Bruno Fernandes (26), Harry Maguire (28), Marcus Rashford (23), Luke Shaw (26) und am liebsten auch Paul Pogba (28), der allerdings das größte Sorgenkind unter den Genannten ist.

Pogba ein Abschiedskandidat

Pogbas Arbeitspapier läuft im kommenden Sommer aus. Verlängert der Franzose nicht zeitnah, bestünde in der laufenden Transferperiode letztmalig die Gelegenheit, eine angemessene Ablöse zu kassieren. Ein Verkauf (an PSG) steht also nach wie vor im Raum.

Anders ist der Fall bei seinen vier Teamkollegen gelagert. Fernandes und Maguire sind noch bis 2025 gebunden, Rashford und Shaw immerhin noch bis 2023. Akuter Handlungsbedarf besteht hier nicht, Solskjaer hätte dennoch gerne frühzeitig Ruhe im Karton.