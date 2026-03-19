Blockbuster-Transfer: United bastelt an 80-Millionen-Deal

Manchester United gehört zweifelsohne zu den Teams der Stunde. Die Red Devils erleben unter Trainer Michael Carrick eine Renaissance, belegen Rang drei in der Premier League und befinden sich auf direktem Kurs in Richtung Champions League-Qualifikation. Nur logisch, dass sich die Verantwortlichen deshalb auf dem Transfermarkt im obersten Regal bedienen wollen.

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Laut der international renommierten Nachrichtenagentur ‚Reuters‘ befindet sich United in „fortgeschrittenen Gesprächen“, um Bruno Guimaraes von Newcastle United zu verpflichten. Im Raum steht dem Bericht zufolge ein Deal über 80 Millionen Euro. Im Kader von Manchester wäre der 28-jährige Brasilianer als Ersatz für seinen Landsmann Casemiro (34) angedacht. Der Routinier verlässt Old Trafford im Sommer.

Die Verhandlungen verkomplizieren könnte aber noch das aufkeimende Interesse von Real Madrid. Auch die Königlichen haben Guimaraes auf dem Zettel, heißt es weiter. Sollten Los Blancos konkret in den Poker eingreifen, stünden die Chancen für United nicht mehr so gut wie aktuell noch.