Nach 33 Tagen: Celtic wirft Trainer raus

Bei Celtic Glasgow geht es drunter und drüber. Der schottische Traditionsklub trennt sich nach einem Monat schon wieder von Trainer Wilfried Nancy. Die Entscheidung, den Vertrag aufzulösen, wurde der offiziellen Mitteilung zufolge von der Vereinsführung getroffen.

Nancy hatte die Mannschaft erst am 4. Dezember übernommen. Am vergangenen Samstag unterlag Celtic im prestigeträchtigen Old Firm dem Lokalrivalen Glasgow Rangers mit 1:3 im heimischen Stadion. Für die Verantwortlichen der Bhoys offensichtlich Grund genug, die Zusammenarbeit mit Nancy nach nur acht Pflichtspielen schon wieder zu beenden.