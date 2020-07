Griesbeck schließt sich Union an

Sebastian Griesbeck (29) vom 1. FC Heidenheim wechselt ablösefrei zu Union Berlin und darf nächste Saison erstmals in seiner Karriere in der Bundesliga ran. Der Sechser spielte eine starke Saison, verpasste jedoch mit Heidenheim denkbar knapp den Sprung ins Oberhaus. Bei den Eisernen erhält Griesbeck einen ligaunabhängigen Vertrag.

„Bundesliga mit Union – auf diese Herausforderung freue ich mich sehr. Als Gegner bin ich schon auf Union getroffen und habe vor allem bei Spielen an der Alten Försterei erlebt, was diesen Verein ausmacht. Union hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und eine starke erste Saison in der Bundesliga absolviert. Jetzt möchte ich dazu beitragen auch in der neuen Spielzeit in der ersten Liga erfolgreich zu sein“, kommentiert Sebastian Griesbeck seine Unterschrift.

„Wir hatten Sebastian Griesbeck schon länger im Visier und sind überzeugt, dass er unseren Kader verstärken kann. Er ist robust, kopfballstark und verfügt über eine enorme Erfahrung. Seine Qualitäten werden uns in der Bundesliga helfen, daher freuen wir uns, dass wir Sebastian von unserem Weg überzeugen konnten“, so Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball.

Bereits vor einem Jahr zeigte Union Interesse an dem defensiven Mittelfeldspieler, der auch als Innenverteidiger spielen kann. Griesbeck fügt sich in die Reihe robuster und zweikampfstarker zentraler Mittelfeldspieler um Grischa Prömel (25), Christian Gentner (34) und Robert Andrich (25) ein.