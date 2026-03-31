„Unwahrscheinlich“: Nagelsmanns Undav-Ansage

Deniz Undav darf sich trotz seines Siegtreffers gegen Ghana (2:1) kaum Hoffnungen auf mehr Spielzeit im DFB-Dress machen. „Eher unwahrscheinlich“, entgegnete Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der Partie auf die Nachfrage, ob das Tor des 29-jährigen Stürmers etwas an dessen Rolle verändert habe und fügte hinzu: „Die Rollengespräche habe ich ja nicht für die März-Maßnahme gemacht, sondern für die WM.“ Im Vorfeld der Begegnung war bereits durchgesickert, dass Undav in der Stürmerhierarchie nur auf Platz drei liegt.

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„Was ein Torjäger machen muss, hat er gemacht. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe: Ich glaube, wenn er schon vorher 70 Minuten in den Knochen hat, wird der lange Schritt schwer“, führte Nagelsmann aus. Zuvor hatte Undav im Anschluss an das Spiel geäußert, dass er hoffe, mit guten Leistungen und Toren sein Standing verbessern zu können. Eine Hoffnung, die vom Bundestrainer nun deutlich gebremst wurde.