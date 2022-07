Rennes verlängert mit Génésio

Stade Rennes hat die Zusammenarbeit mit seinem Cheftrainer Bruno Génésio ausgedehnt. Wie der Ligue 1-Vertreter offiziell vermeldet, verlängert der erfahrene Übungsleiter sein Arbeitspapier bis zum Sommer 2025.

Génésio steht seit März 2021 in Rennes an der Seitenlinie und leistet seitdem gute Arbeit. In 60 Pflichtspielen kommt der 55-Jährige auf einen Punkteschnitt von 1,82. Vergangene Saison führte er seine Mannschaft auf Tabellenplatz sechs.