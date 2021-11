FC Bayern - Benfica Lissabon: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

Der FC Bayern München peilt im Duell mit Benfica Lissabon den nächsten Sieg an, um den Einzug ins Achtelfinale endgültig perfekt zu machen. Benfica Lissabon benötigt für das Erreichen der K.O.-Phase ebenfalls dringend die Zähler.

FC Bayern München gegen Benfica Lissabon im Live-Stream

Das Duell zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon findet am heutigen Dienstag, den 2. November statt. Der Anstoß in der Allianz-Arena in München erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das Spiel überträgt Amazon Prime Video. Jonas Friedrich kommentiert die Partie und als Experte steht ihm Benedikt Höwedes zur Seite. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon nicht im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.