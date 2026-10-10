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Bundesliga

Neuer kassiert Rekord-Tor

von Remo Schatz
1 min.
Robin Fellhauer trifft für den FC Augsburg @Maxppp
Augsburg 1-0 FC Bayern

Robin Fellhauer vom FC Augsburg hat sich einen umkämpften Bundesliga-Rekord gesichert. Gegen den FC Bayern erzielte der Angreifer der Fugegrstädter das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Nach acht Sekunden klingelte es im Kasten von Manuel Neuer.

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Das Tor geht allerdings voll auf die Kappe des Bayern-Kapitäns. Die Münchner spielten den Anstoß direkt zu Neuer, der den Ball an Fellhauer vorbeichipen wollte. Das Spielgerät blieb aber an der Schulter der 28-Jährigen hängen, der nur noch ins leere Tore einschieben musste. Kevin Volland und Karim Bellarabi, die neun Sekunden benötigten, sind damit den geteilten Rekord los.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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