Isco: Zeichen auf Abschied

Die Wege von Mittelfeldspieler Isco und Real Madrid werden sich wohl spätestens zum Saisonende trennen. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge spricht alles für einen Abschied des 29-Jährigen, dessen Vertrag ausläuft. Die Leistungen würden eine Verlängerung nicht rechtfertigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der aktuellen Spielzeit kam Isco in La Liga siebenmal zum Einsatz. In der Startelf der Königlichen stand er nur zweimal. Andere Spieler haben unter Carlo Ancelotti deutlich die Nase vorn.