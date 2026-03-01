Mega-Summe für OM-Verkauf aufgerufen

Der amerikanische Eigentümer von Olympique Marseille, Frank McCourt, plant den Traditionsklub für eine astronomische Summe zu verkaufen. Wie ‚La Provence‘ enthüllt, ruft der 72-jährige Geschäftsmann über eine Milliarde Euro für einen gänzlichen Verkauf des diesjährigen Champions-League-Teilnehmers auf. McCourt hatte OM 2016 für vergleichsweise zarte 45 Millionen Euro erworben.

Bereits vor Jahren kam das Gerücht auf, dass der Eigentümer einen Verkauf des einstigen französischen Top-Klubs in Erwägung ziehe. Während der Amerikaner dieses Gerücht zunächst zwar immer wieder bestritt, war das Thema nie vollends vom Tisch. Hinzu kommt, dass McCourt vor kurzem indirekten Kontakt zu möglichen Interessenten aufgenommen und den gigantischen Preis von 1,2 Milliarden Euro aufgerufen haben soll. Ob es schlussendlich tatsächlich zu einem Verkauf von OM kommt, dessen Marktwert sich in den vergangenen zehn Jahren verzwanzigfacht hat, bleibt abzuwarten.