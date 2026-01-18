Spurs-Trainer Frank vor dem Rauswurf?

Thomas Frank droht bei Tottenham Hotspur die Entlassung. Einem Bericht der ‚Times‘ zufolge laufen die internen Diskussionen über einen möglichen Wechsel auf der Trainerbank. In letzter Minute verloren die Spurs am gestrigen Samstag das Londoner Duell gegen West Ham United (1:2). In der Premier League liegt man auf einem schwachen 14. Platz.

Frank war erst im Sommer nach sieben Jahren beim FC Brentford zu Tottenham gewechselt. Gestern sagte der 52-jährige Däne über Fangesänge gegen seine Person: „Natürlich habe ich schon bessere Zeiten erlebt, es ist wahrscheinlich nicht die beste Zeit. Ich bin der Verantwortliche. Also wird mir die Schuld gegeben. Das ist fair.“