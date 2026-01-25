En-Nesyri lässt Juve zappeln

Im Transfer-Poker um Youssef En-Nesyri muss Juventus Turin weiterhin geduldig bleiben. Laut Fabrizio Romano hat der italienische Traditionsverein noch keine Zusage des Stürmers von Fenerbahce erhalten. Der 28-Jährige strebe einen festen Transfer an, während die Alte Dame eine Leihe bevorzugen würde.

Bereits vor einigen Tagen sickerte durch, dass sich beide Vereine auf ein Gastspiel samt Kaufoption geeinigt haben. Lediglich das grüne Licht des marokkanischen Nationalspielers fehlt noch. Der Linksfuß war im Sommer 2024 für eine Ablöse von 19,5 Millionen Euro vom FC Sevilla zu Fenerbahce in die Süper Lig gewechselt, sein Vertrag am Bosporus läuft bis Sommer 2029.