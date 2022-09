Nagelsmann: „Bin nie angespannt“

Julian Nagelsmann hat sich zu seiner Gemütslage nach zuletzt drei Bundesliga-Unentschieden in Folge geäußert. „Ich gewinne einfach lieber“, so der Trainer des FC Bayern auf der heutigen Pressekonferenz auf die Frage, ob er nach den jüngsten Ergebnissen und Medienberichten angespannt sei. Nagelsmann suchte in Folge etwas nach der richtigen Formulierung, ehe er fortfuhr: „Ich stehe im Austausch mit vielen Menschen. Viele Menschen reden mit einem in einem so großen Verein. Viele Menschen geben einem Ratschläge mit auf den Weg.“

Und weiter: „Generell gewinne ich gern und bin besser drauf, wenn ich gewinne. Ich bin nie angespannt, nur schlecht drauf. Ich habe keinen Bock, nicht zu gewinnen.“ Zuletzt spielten die Münchner nur 2:2 gegen den VfB Stuttgart. Mit dem FC Barcelona gastiert am morgigen Dienstag (21 Uhr) ein dickerer Brocken in der Allianz Arena. Für Nagelsmann und Co. ist es das Wiedersehen mit Robert Lewandowski (34).