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2. Bundesliga

Neuer Zehner: Bochum sticht die Konkurrenz aus

von Martin Schmitz - Quelle: WAZ
1 min.
Berkan Taz wirkt konzentriert @Maxppp

Der VfL Bochum hat sich einen neuen Spielmacher gesichert. Laut ‚WAZ‘ hat Berkan Taz vom Drittligisten SC Verl einen Zweijahresvertrag an der Castroper Straße unterschrieben. Die offizielle Bestätigung steht derzeit noch aus. An dem 27-Jährigen waren auch einige Ligakonkurrenten dran, darunter die SpVgg Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, der SC Paderborn und Darmstadt 98.

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Taz hat bei den Ostwestfalen in der laufenden Spielzeit 14 Tore und 18 Vorlagen in 37 Drittliga-Partien zum Mannschaftsergebnis beigesteuert. Der gebürtige Berliner soll die Verantwortlichen des VfL „vor allem mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Bodenständigkeit überzeugt haben“. Der bei Union Berlin ausgebildete Mittelfeldspieler gelte als fleißig und besitze eine gute Intensität im Anlaufen.

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