Menü Suche
Kommentar 3
FT-Kurve Premier League

Spurs planen 171-Millionen-Winter | Wettskandal immer heftiger

In Nordlondon sitzt das Geld locker. In der Türkei nimmt der Wettskandal immer größere Formen an. FT mit der Presseschau.

von Luca Hansen
1 min.
PS mit Samu und Timur @Maxppp

Viel hilft viel

Tottenham Hotspur läuft in der Premier League den eigenen Ansprüchen hinterher. Tabellenplatz 14 ist deutlich zu wenig für die großen Ambitionen. Um in der Rückrunde anzugreifen und den Turnaround zu schaffen, möchte man nun ordentlich Geld in die Hand nehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Sun‘ haben sich die Spurs auf ein Budget von bis zu 172 Millionen Euro festgelegt. Kommen soll unter anderem Stürmer Samu Aghehowa (21) vom FC Porto, der allein mindestens 57 Millionen Euro kosten soll. Ein weiteres Ziel ist nach wie vor Flügelspieler Savinho (21) von Manchester City, der ebenfalls nicht günstig ist. Zudem soll ein neuer Linksverteidiger kommen.

Nicht mit uns

Die Meldung sorgte vor einigen Wochen für Schockwellen in der Türkei. Zahlreiche Schiedsrichter, Funktionäre und sogar Spieler sollen an Spielmanipulationen beteiligt gewesen sein, auch Festnahmen gab es schon. Doch das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erneut kam es nun in der Türkei zu einer Razzia. Laut der ‚Bild‘ wurde dabei unter anderem der ehemalige Vizepräsident von Galatasaray Erden Timur aufgrund von verdächtigen Transaktionen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Außerdem wurden 14 nicht genannte Spieler festgenommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Süper Lig
Spurs
Galatasaray
Samu Omorodion
Sávio

Weitere Infos

Premier League Premier League
Süper Lig Süper Lig
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Samu Omorodion Samu Omorodion
Sávio Sávio
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert