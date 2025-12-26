Spurs planen 171-Millionen-Winter | Wettskandal immer heftiger

Viel hilft viel

Tottenham Hotspur läuft in der Premier League den eigenen Ansprüchen hinterher. Tabellenplatz 14 ist deutlich zu wenig für die großen Ambitionen. Um in der Rückrunde anzugreifen und den Turnaround zu schaffen, möchte man nun ordentlich Geld in die Hand nehmen.

Laut der ‚Sun‘ haben sich die Spurs auf ein Budget von bis zu 172 Millionen Euro festgelegt. Kommen soll unter anderem Stürmer Samu Aghehowa (21) vom FC Porto, der allein mindestens 57 Millionen Euro kosten soll. Ein weiteres Ziel ist nach wie vor Flügelspieler Savinho (21) von Manchester City, der ebenfalls nicht günstig ist. Zudem soll ein neuer Linksverteidiger kommen.

Nicht mit uns

Die Meldung sorgte vor einigen Wochen für Schockwellen in der Türkei. Zahlreiche Schiedsrichter, Funktionäre und sogar Spieler sollen an Spielmanipulationen beteiligt gewesen sein, auch Festnahmen gab es schon. Doch das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht.

Erneut kam es nun in der Türkei zu einer Razzia. Laut der ‚Bild‘ wurde dabei unter anderem der ehemalige Vizepräsident von Galatasaray Erden Timur aufgrund von verdächtigen Transaktionen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Außerdem wurden 14 nicht genannte Spieler festgenommen.