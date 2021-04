Barça: 400-Millionen-Plan mit Pedri

Der FC Barcelona will die gemeinsame Zukunft mit Pedri sichern. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge planen die Blaugrana, zeitnah Gespräche über eine Vertragsanpassung aufzunehmen. Der Plan: Barça möchte den Kontrakt um vier bis fünf Jahre ausdehnen, gleichzeitig aber die Ausstiegsklausel bei 400 Millionen Euro belassen, um etwaige Abwerbeversuche abzublocken. Das aktuelle Arbeitspapier ist bis 2022 datiert, kann von Vereinsseite per Option aber um zwei Jahre ausgedehnt werden.

Der 18-jährige Pedri war im vergangenen Sommer von UD Las Palmas ins Camp Nou gekommen und hat sich direkt in die Stammelf der Blaugrana gespielt. 43 Pflichtspiele absolvierte der Youngster in der laufenden Saison bereits für den FC Barcelona. Zudem feierte Pedri Ende März sein Debüt in der spanischen A-Nationalmannschaft.