Ethan Mbappé hat seinen Vertrag beim OSC Lille vorzeitig um zwei Jahre bis 2029 verlängert. „Der LOSC und Ethan Mbappé freuen sich, die Verlängerung ihres Vertrags bekannt zu geben“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des französischen Klubs. Der jüngere Bruder von Superstar Kylian Mbappé (27/Real Madrid) macht mit starken Leistungen im Lille-Trikot auf sich aufmerksam.

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In der laufenden Saison kommt der Flügelspieler in zwölf Einsätzen auf zwei Tore und drei Vorlagen. Zudem war er beim 2:1-Sieg in der Champions League gegen den FC Bayern am Siegtreffer entscheidend beteiligt.