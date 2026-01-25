Menü Suche
HSV: Schock für Rössing-Lelesiit

von David Hamza - Quelle: hsv.de
Alexander Røssing-Lelesiit fokussiert sich komplett auf den Ball @Maxppp

Der Hamburger SV muss vorerst auf Alexander Rössing-Lelesiit verzichten. Beim Derby gegen den FC St. Pauli (0:0) hat sich der Außenstürmer laut Angaben des HSV einen hochgradigen Riss der Syndesmose im rechten Sprunggelenk zugezogen. Rössing-Lelesiit werde mehrere Monate fehlen. Ob eine Operation notwendig ist, sollen am morgigen Montag weitere Untersuchungen zeigen.

Der 19-jährige Norweger war vor einem Jahr von Lilleström SK nach Hamburg gewechselt, im Dezember verlängerte er seinen Vertrag bis 2030. In der laufenden Saison kommt Rössing-Lelesiit auf 14 Pflichtspieleinsätze (490 Minuten, ein Assist).

