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Offiziell Serie A

Florenz präsentiert Grosso

von Daniel del Federico
1 min.
Fabio Grosso @Maxppp

Fabio Grosso wird zur kommenden Saison die Geschicke beim AC Florenz übernehmen. Wie die Italiener offiziell verkünden, wird der 48-Jährige der neue Cheftrainer der Toskaner. Bei La Viola unterschreibt der italienische Übungsleiter einen Vertrag bis 2028.

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Grosso trainierte zuletzt US Sassuolo, das er in zweijähriger Amtszeit zurück in die Serie A führte und dort anschließend auf dem elften Platz festigte. Florenz-Präsident Giuseppe Commisso zeigt sich begeistert von der Anstellung des Weltmeisters von 2006: „Er ist ein Trainer, der sich mit harter Arbeit, Ideen und Erfolgen seinen eigenen Weg gebahnt und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, Mannschaften zu führen und wichtige Herausforderungen anzunehmen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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