Florenz präsentiert Grosso
Fabio Grosso wird zur kommenden Saison die Geschicke beim AC Florenz übernehmen. Wie die Italiener offiziell verkünden, wird der 48-Jährige der neue Cheftrainer der Toskaner. Bei La Viola unterschreibt der italienische Übungsleiter einen Vertrag bis 2028.
FABIO GROSSO È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA💜⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 8, 2026
ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. pic.twitter.com/6qm9Awyda7
Grosso trainierte zuletzt US Sassuolo, das er in zweijähriger Amtszeit zurück in die Serie A führte und dort anschließend auf dem elften Platz festigte. Florenz-Präsident Giuseppe Commisso zeigt sich begeistert von der Anstellung des Weltmeisters von 2006: „Er ist ein Trainer, der sich mit harter Arbeit, Ideen und Erfolgen seinen eigenen Weg gebahnt und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, Mannschaften zu führen und wichtige Herausforderungen anzunehmen.“
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