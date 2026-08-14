Werder holt Ex-HSV-Kapitän Reis zum Nulltarif

Werder Bremen hat einen echten Transfercoup gelandet. Der Bundesligist aus dem Norden der Republik verpflichtet Ludovit Reis. Bekanntlich gibt Werder keine Informationen zur Vertragslänge der Neuzugänge bekannt, Berichten zufolge hat der 26-Jährige aber bis 2029 unterschrieben.

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Dem Vernehmen nach fließt keine Ablöse an den FC Brügge, lediglich Bonuszahlungen und eine Weiterverkaufsbeteiligung sind Teil des Deals. Bei den Belgiern war der Mittelfeldspieler nicht mehr gefragt. Jetzt fiel die Entscheidung zur Rückkehr nach Deutschland.

Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer sagt: „Wir sind froh, dass wir mit Ludo eine Einigung erzielen konnten. Wir hatten sehr gute Gespräche mit ihm. Er passt, mit seiner Art Fußball zu spielen, sehr gut in unser Rollenprofil und wird unsere Möglichkeiten im Mittelfeld erweitern.“ Chefcoach Daniel Thioune ergänzt: „Er ist läuferisch sehr stark, gewinnt viele Bälle und strahlt eine gewisse Torgefahr aus. Er ist ein technisch gut ausgebildeter Mittelfeldspieler, der seine Stärken auf der Sechser- oder der Achterposition hat und uns mit seiner Qualität helfen wird.“

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Vor einem Jahr wechselte Reis erst vom Hamburger SV nach Brügge. Ausgerechnet für Werders Erzrivalen lief der Profi in 129 Pflichtspielen auf und trug zeitweise auch die Kapitänsbinde bei den Rothosen.