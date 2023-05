Trotz Bundesliga-Interesse: Bleibt Daschner bei St. Pauli?

Ein Verbleib von Mittelfeldspieler Lukas Daschner beim FC St. Pauli ist offenbar doch noch nicht vom Tisch. Sportdirektor Andreas Bornemann sagte gegenüber ‚Sky‘: „Die Tür ist absolut offen.“ Zuletzt wurde berichtet, dass Daschner ein Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bei den Hamburgern abgelehnt hat. Laut Bornemann eine Falschdarstellung: „So weit ist es definitiv nicht.“ Daschner wurde mit einem möglichen Wechsel zu Hertha BSC und dem VfL Bochum in Verbindung gebracht.

Bei beiden Klubs ist derzeit aber noch offen, in welcher Liga es kommende Saison weitergeht. Daschner glänzt bei St. Pauli mit starken 16 Torbeteiligungen in 34 Einsätzen. Der Zweitligist würde dementsprechend einen Leistungsträger ohne Gegenwert ziehen lassen. Bornemann hat einen Verbleib aber noch nicht aufgegeben: „Wir würden es natürlich gerne versuchen. Dann gucken wir, was am Ende bei herauskommt.“

