RB: Schäfer mit Klartext zu Sesko-Poker

Der Abgang von Benjamin Sesko von RB Leipzig steht offenbar kurz bevor. Im Nachgang des Testspiels gegen Atalanta Bergamo (1:2), bei dem der 22-Jährige nicht im Kader der Sachsen gestanden hatte, bestätigte Sportboss Marcel Schäfer gegenüber der ‚Bild‘, dass der slowenische Nationalstürmer geschont wurde, um kein Risiko einzugehen, dämpfte aber die Erwartungen: „Bei Benji ist es so, dass mehrere Klubs konkretes Interesse gezeigt haben und wir aufgrund der Gesamtsituation entschieden haben, dass er heute nicht spielt. Aber, das möchte ich klar betonen: Das heißt nicht, dass er auch nächste Woche nicht auflaufen wird.“

Doch die beiden Interesssenten für den Angreifer machen weiter Druck. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Newcastle United mittlerweile ein erstes Angebot für Sesko abgegeben. Dieses beläuft sich auf 75 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Die Offerte wurde bislang weder angenommen noch abgelehnt. Leipzig scheint auf das Gegenangebot von Manchester United zu warten. Die Red Devils haben signalisiert, dass sie mitbieten wollen. Seskos Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2029.