Nach vielen Jahren des Wartens kam in diesem Sommer endlich zusammen, was zusammengehörte. Als Jürgen Klopp sich dazu bereiterklärte, den deutschen Fußball zu retten, war die Euphorie im Land groß. Nach zuletzt drei verpatzten Weltmeisterschaften und dem kommunikativen Desaster im letzten Amtsjahr von Julian Nagelsmann konnte es ja nur steil bergauf gehen. Dachten alle.

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Zwei Spiele in der ungeliebten Nations League später ist der Schock groß. Statt eines berauschenden Starts mit tollem Offensivfußball, Gegenpressing und vielen Toren steht ein eher glückliches 1:1 gegen die Niederlande und ein erschreckend schwaches 0:1 gegen Griechenland auf der Habenseite. Abseits der reinen Ergebnisse gibt es einiges zu bereden.

Deutschland ist keine Topnation mehr

Vierfacher Weltmeister, dreifacher Europameister – Deutschland ist eine echte Fußballmacht. Gewesen. Seit dem WM-Titel 2014 konnte die DFB-Elf nur noch selten überzeugen. Die drei vergangenen Weltmeisterschaften endeten jeweils im Fiasko. ‚ARD‘-Experte Bastian Schweinsteiger legte am gestrigen Sonntagabend nach der Niederlage gegen Griechenland den Finger in die Wunde: „Wir sind keine Topmannschaft mehr, wir sind im Mittelmaß angekommen.“

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In der Weltrangliste ist Deutschland mittlerweile auf Rang 13 abgestürzt, steht beispielsweise hinter Mexiko, Kolumbien und Kroatien und nur noch knapp vor der Schweiz. Angst muss niemand mehr vor uns haben. Passend dazu die Aussage des Ex-Düsseldorfers Christos Tzolis nach der Partie: „Wir wussten, dass sie Fehler machen würden, und wir mussten effizient genug sein, um zu treffen.“

Der Umbruch wird dauern

Abseits des Platzes hat Klopp einiges richtig gemacht. Er besticht durch klare Kommunikation, verbreitet gute Stimmung, eint den DFB intern und sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen. Auch die Nominierung eines 44-Mann-Aufgebots aufgeteilt in zwei Kader ist die richtige Entscheidung gewesen.

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Doch die Hauptaufgabe findet auf dem Trainingsplatz statt und wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Das große Spielercasting läuft noch und die taktischen Umstellungen müssen sich erst einschleifen. Aber bis zur nächsten Europameisterschaft sind es ja noch fast zwei Jahre, die Klopp bleiben.

Schafft Jürgen Klopp den Turnaround? Ja, es sind nur Anfangsschwierigkeiten Ja, aber es braucht ein paar Jahre Nein, er ist nicht der richtige Trainer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bisher mehr Verlierer

So spannend und fantasieanregend die Nominierung des XXL-Kaders auch war, gibt es in der bisherigen Länderspielpause mehr Verlierer als Gewinner – zumindest abseits des Trainings. Zwar konnten vor allem Philipp Treu und Yann Bisseck fleißig Punkte für sich sammeln. Josha Vagnoman erlebte gegen die Griechen dagegen keinen guten Tag. Karim Adeyemi war bemüht, vergab allerdings Chance um Chance und erinnerte damit an Leroy Sané.

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Joshua Kimmich konnte als Kapitän und Anführer nur wenig Akzente setzen, Florian Wirtz blieb nach Einwechselung erneut blass und Klopp selbst hat sich seinen Start – allen Beteuerungen zum Trotz – sicher ganz anders vorgestellt.

Heftige Euphoriebremse

Der Start war sogar historisch schlecht. Kein anderer Bundestrainer vor Klopp holte in seinen ersten zwei Spielen weniger als zwei Punkte – nicht einmal Erich Ribbeck in der dunkelsten Zeit des deutschen Fußballs um die Jahrtausendwende. Natürlich muss das noch gar nichts heißen und ein holpriger Start war angesichts der vielen Experimente sicherlich eingepreist.

Doch die ersten beiden Spiele sind für die Stimmung im Land ein ordentlicher Rückschlag. Das muss dringend besser werden. Die kommenden Partien benötigen mitreißende Szenen und vor allem Tore.