Volland tritt gegen Bayer nach

Kevin Volland hat sich kritisch über Ex-Klub Bayer Leverkusen geäußert. Bei Instagram sagte der 28-jährige Stürmer in einem Video: „Es sind im letzten halben Jahr unabhängig vom Sportlichen und Finanziellen ein paar Sachen vorgefallen, die ich gehört habe, die mir nicht so gefallen haben. Das muss ich ganz klar sagen.“

Details gab Volland in seinem Statement allerdings nicht preis. Fakt ist: Den Linksfuß zog es zur AS Monaco. Rund 15 Millionen Euro flossen im Gegenzug nach Leverkusen. „Wir lagen bei unseren Vorstellungen zu weit voneinander entfernt. Am Ende haben wir dann eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden“, erklärt Sportdirektor Simon Rolfes auf Nachfrage der ‚Bild‘.