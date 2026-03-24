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Offiziell 2. Bundesliga

Nürnberg bindet Supertalent Soldic

von Fabian Ley - Quelle: fcn.de
1 min.
Marko Soldic geht am Gegenspieler vorbei @Maxppp

Dem 1. FC Nürnberg ist eine wichtige Verlängerung gelungen. Der Zweitligist teilt mit, dass der Vertrag von Mittelfeldtalent Marko Soldic „langfristig“ verlängert wurde. Der erst 16-Jährige hatte im Februar sein Profidebüt gefeiert und avancierte damit zum jüngsten FCN-Profi in der Vereinsgeschichte. Berichten zufolge hat das Eigengewächs schon zahlreiche Champions League-Klubs aus Deutschland, England, Spanien und Italien auf sich aufmerksam gemacht. Vorerst liegt die Zukunft aber am Valznerweiher.

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1. FC Nürnberg
Ein starkes Zeichen für die Zukunft:

Der Club bindet das begehrte Nachwuchstalent Marko #Soldic langfristig. ✍️

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#fcn |#ClubNachwuchs
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„Marko ist ein weiterer Beleg für die exzellente Nachwuchsarbeit beim 1. FC Nürnberg. Er ist eines der gefragtesten Talente im deutschen Profifußball, weswegen wir uns außerordentlich darüber freuen, dass wir Marko und seine Familie von unserem Weg überzeugen konnten und mit seiner Vertragsverlängerung ein wichtiges Zeichen für die Zukunft senden können“, freut sich FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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