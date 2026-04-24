Zukunftsupdate bei Hertha-Quartett

Bei Hertha BSC kündigen sich für den Sommer einige Personalentscheidungen an. Laut ‚Bild‘ könnten sich die Wege von Diego Demme und den Berlinern trennen. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft aus, Gespräche über eine Verlängerung finden dem Bericht zufolge derzeit nicht statt. Ähnlich sieht es bei John Brooks (33) aus. Der Verteidiger würde gerne bleiben, heißt es, Signale seines Arbeitgebers gibt es aktuell noch keine.

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Anders ist die Lage bei Toni Leistner. Mit dem 35-Jährigen laufen Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung, beide Seiten wollen die Zusammenarbeit fortsetzen. Leihspieler Maurice Krattenmacher kehrt nach jetzigem Stand im Sommer zum FC Bayern zurück. Dass die Hertha den offensiven Mittelfeldspieler gerne ein weiteres Jahr ausleihen würde, hat der Hauptstadtklub dem deutschen Rekordmeister bereits kommuniziert. Dem 20-Jährigen liegen aber wohl auch Anfragen aus der Bundesliga vor.