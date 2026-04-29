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Bundesliga

Erste Gespräche: Martel zur Konkurrenz?

Der 1. FC Köln könnte Eric Martel im Sommer ablösefrei verlieren. Der 24-Jährige wird von der direkten Konkurrenz umgarnt.

von Dominik Sandler - Quelle: Wolfsburger Allgemeine | Aller-Zeitung | Bild
1 min.
Erik Martel gönnt sich einen Kaffee @Maxppp

Wohin zieht es Eric Martel nach der Saison? Der 1. FC Köln will den Sechser gerne halten, die Gespräche ziehen sich aber und der FC hat das Angebot an Martel inzwischen etwas nach unten angepasst. Das große Interesse am Rechtsfuß ist bislang ausgeblieben.

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Jetzt könnte der Poker um Martel aber Fahrt aufnehmen. Die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, dass der VfL Wolfsburg den Rechtsfuß auf der Liste hat. Die ‚Bild‘ bringt zudem den SC Freiburg ins Spiel. Erste Gespräche mit den Wölfen haben den Wolfsburger Tageszeitungen zufolge bereits stattgefunden. Martel sei schon seit vielen Jahren Subjekt der Begierde bei den Wölfen.

Voraussetzung für eine potenzielle Verpflichtung ist aber selbstverständlich der Klassenerhalt der Niedersachsen, die trotz der unklaren Zukunft fleißig am Kader für die kommende Saison arbeiten. Elvis Rexhbecaj (28) steht schon als Neuzugang fest, zudem soll neben Martel auch Hauke Wahl (32) kommen. Dem Innenverteidiger des FC St. Pauli liegt dem Bericht zufolge sogar schon ein Angebot vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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