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Bundesliga

Neuer Verein: So plant Goretzka

von David Hamza
1 min.
Leon Goretzka vor dem Training @Maxppp

Leon Goretzka (31) hat sich laut eigener Aussage noch nicht auf einen neuen Verein festgelegt. Im Anschluss an das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (3:0) sagte der Mittelfeldspieler: „Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich würde mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht auf den Zeitraum zwischen Saisonende und WM beschränken. Also ich entscheide das dann, wenn ich mich danach fühle.“

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Goretzka wird den FC Bayern nach acht Jahren mit Ablauf seines Vertrags in diesem Sommer verlassen. Die heißeste Spur führt zum AC Mailand. Ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von fünf Millionen Euro liegt bereit. Noch ist offen, ob die Rossoneri sich für die Champions League qualifizieren werden – ob Goretzka bei Verpassen der Königsklasse noch einmal umdenkt?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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