Unzufrieden: Bahoya-Abflug für 80 Millionen?

Jean-Mattéo Bahoya zieht offenbar einen Vereinswechsel in Betracht. Geht es für 80 Millionen Euro in die Premier League?

von David Hamza
Jean-Mattéo Bahoya lässt sich von Can Uzun und Nathaniel Brown feiern @Maxppp

Seiner Topform läuft Jean-Mattéo Bahoya dieser Tage hinterher. In die Startelf von Eintracht Frankfurt schaffte es die französische Offensivkraft in den vergangenen Wochen nur unregelmäßig, seine einzigen drei Pflichtspieltore in dieser Saison erzielte Bahoya im August.

Die Unzufriedenheit über diese Situation herrscht vor allem auf Spielerseite. Laut ‚Sport1‘ „beklagt“ Bahoya sich sogar „zunehmend über fehlende Spielzeit“. Der 20-Jährige wolle kein Rotationsspieler sein und soll auf eine größere Rolle bei den Hessen drängen.

Und wenn das nicht klappt? Eine erste Wechseloption gibt es laut ‚Sport1‘ in England, wo der FC Arsenal Interesse zeige. Das Preisschild für Bahoya soll Sportvorstand Markus Krösche auf 80 Millionen Euro festgelegt haben.

Sollte Arsenal oder ein anderer Interessent anbeißen, würde die Eintracht den Einkaufspreis von acht Millionen Euro (im Januar 2024 vom SCO Angers gekommen) also verzehnfachen. Vertraglich gebunden ist Bahoya bis 2029. Im Sommer bot ein Klub aus Saudi-Arabien 70 Millionen, die SGE lehnte ab.

veröffentlicht am
