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Bundesliga

Pizarro bietet sich bei Werder an

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Claudio Pizarro meldet sich zurück @Maxppp

Ex-Stürmer Claudio Pizarro würde eine Anfrage des SV Werder Bremen nicht ablehnen. „Wenn Werder mich braucht, dann werde ich da sein. Natürlich“, erklärt der frühere Publikumsliebling auf Nachfrage von ‚Sky‘. Konkrete Überlegungen in diese Richtung gibt es allerdings bislang nicht.

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Seine aktive Karriere beendete Pizarro 2020 im Trikot der Grün-Weißen. Seitdem arbeitet er als Klubrepräsentant des FC Bayern, hat aber bislang keinen Job als sportlich Verantwortlicher bekleidet. „Sportdirektor würde ich gerne machen“, deutet Pizarro an, welche Aufgabe er sich in der Theorie vorstellen könnte.

veröffentlicht am
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