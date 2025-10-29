BVB-Geheimprojekt Albert: Sommer-Neuzugang für Kovac

Gerade einmal 16 Jahre alt ist Mathis Albert. Der in South Carolina geborene Jugendspieler von Borussia Dortmund ist seinen Altersgenossen weit voraus. Obwohl er noch für die U17 spielen könnte, darf er schon für die U19 ran. Dort gelangen dem vielversprechenden Offensivspieler wettbewerbsübergreifend neun Tore und sechs Assists in 14 Pflichtspielen.

Dass Albert, der seit 2024 für Dortmunds Jugendteams aufläuft, für höheres berufen sein könnte, ist auch den Verantwortlichen beim BVB bewusst. Laut der ‚Sport Bild‘ soll der Youngster deshalb schon bald zum Profikader stoßen. Nach der Winterpause ist Albert für die U23 in der Regionalliga West eingeplant, im kommenden Sommer steht die Beförderung zur Mannschaft von Trainer Niko Kovac bevor, so das Fachmagazin.

Große Pläne mit Megatalent

Der Weg aus den USA nach Dortmund war nicht unbedingt vorgezeichnet. Auch Paris St. Germain hatte großes Interesse daran, das Ausnahmetalent zu verpflichten. Da Alberts Eltern allerdings schon zehn Jahre in Deutschland gelebt hatten und aus beruflichen Gründen über den großen Teich zurückkehrten, erhielt der Bundesligist den Zuschlag.

Wie hoch Albert branchenintern gerankt wird, zeigt sein Standing bei Sportartikelhersteller Nike. Mit dem Unternehmen unterzeichnete der damals 14-Jährige vor zwei Jahren einen Achtjahresdeal. Bei der Borussia besitzt Albert einen langfristigen Vertrag. Denkbar, dass er in die großen Fußstapfen von Vorgängern wie Ousmane Dembélé, Erling Haaland oder Jude Bellingham tritt. Allesamt machten die heutigen Weltstars wichtige Entwicklungsschritte im schwarz-gelben Trikot.