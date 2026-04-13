Werder: Rolle rückwärts bei Bittencourt?

Unter Umständen könnte Leonardo Bittencourt wohl doch noch über das Saisonende hinaus bei Werder Bremen bleiben. ‚Sky‘ berichtet, dass intern bei den Grün-Weißen darüber beraten wird, ob man dem Routinier nicht doch noch ein Angebot zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags machen soll. Das hat vor allem damit zu tun, dass der 32-Jährige unter Trainer Daniel Thioune wieder vermehrt zum Einsatz kommt.

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Interesse an Bittencourt gibt es unterdessen von vielerlei Klubs. Die MLS, Saudi-Arabien oder Brasilien werden als mögliche Ziele für den offensiven Mittelfeldspieler genannt. Auch in der Bundesliga scheint Bittencourt nicht unbeliebt zu sein. Vor wenigen Tagen hieß es noch, der Abschied im Sommer sei weiterhin beschlossene Sache. Nun ist die Tür für einen Verbleib wohl doch noch einen Spalt weit offen.