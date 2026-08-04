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2. Bundesliga

Zweitligist forciert Hartel-Rückkehr

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Marcel Hartel sucht nach einer Anspielstation @Maxppp

Kehrt Marcel Hartel (30) in Kürze nach Deutschland zurück? ‚Sky‘ berichtet, dass Hannover 96 an einer Verpflichtung des Mittelfeldakteurs arbeitet. Mit der Spielerseite seien nur noch letzte Details zu klären.

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Komplizierter gestalten sich dagegen die Gespräche mit St. Louis City. Seit mehreren Tagen stehen beide Vereine bereits in Kontakt und arbeiten an einer Lösung. Eine weitere Verhandlungsrunde ist für den heutigen Dienstag anberaumt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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