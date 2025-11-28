Baumann genervt von Neuer-Frage

Oliver Baumann (35) will sich nicht damit beschäftigen, ob Manuel Neuer (39) doch noch im kommenden WM-Jahr sein DFB-Comeback feiern wird. „Mich interessiert das wirklich null. Ehrlich. Ich finde es eher interessant, wie viel Aufmerksamkeit das erweckt. Ich finde es aber auch interessant, weil man gefühlt die Entscheidung von Manuel Neuer nicht ganz ernst nimmt. Am Ende ist es mir wirklich relativ egal“, äußert sich der Nationalkeeper gegenüber ‚Sky‘.

Neuer hatte nach der EM im vergangenen Jahr die DFB-Handschuhe an den Nagel gehängt. In Vertretung von Marc-André ter Stegen (33) beförderte Bundestrainer Julian Nagelsmann Hoffenheim-Keeper Baumann zur Stammkraft. Der macht seine Sache gut und weiß, wer die Entscheidung trifft: „Am Ende zählt, was Julian Nagelsmann und Andreas Kronenberg (Bundestorwarttrainer, Anm. d. Red.) zu mir sagen. Was von außen kommt: Ist ja schön, dass es die Leute interessiert, mehr auch nicht. Ich versuche meine Leistung zu bringen. Alles andere ist unwichtig.“