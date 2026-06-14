Durch das Verpassen der Champions League ist Juventus Turin in diesem Sommer auf Spielerverkäufe angewiesen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, muss die Alte Dame rund 50 Millionen Euro einspielen. Um diese Transfererlöse zu erzielen, versuchen die Italiener zunächst, die ausgebooteten Akteure loszuwerden. Demnach dürfen Arthur Melo (29) und Douglas Luiz (28) nach der Rückkehr von ihren Leihen bei Grêmio und Nottingham Forest den Verein verlassen. Auch die beiden Stürmerneuzugänge der abgelaufenen Saison, Jonathan David (26) und Loïs Openda (26), dürfen gehen. Von einem Verkauf von David alleine erhofft man sich 35 Millionen Euro, und auch Openda hat noch einen Markt, unter anderem in Deutschland.

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Die beiden Verkäufe alleine dürften jedoch nicht reichen, weshalb sich der Rekordmeister wohl oder übel auch von Leistungsträgern trennen muss. Andrea Cambiaso (26), der bei Inter Mailand hoch im Kurs steht, soll bis zu 40 Millionen Euro einbringen. Die Turiner erhoffen sich bei einem Deal mit den Nerazzurri einen Spieler im Gegenzug. Davide Frattesi (26) oder Carlos Augusto (27) könnten dabei den Weg zu den Bianconeri antreten. Nico González (28), der in der vergangenen Saison an Atlético Madrid verliehen war, dürfte ebenfalls dringend benötigtes Geld in die Kassen spülen. Auch Eigengewächs Fabio Miretti (22) steht bei einem passenden Angebot zum Verkauf.