„Lächerlich”: Mourinho fällt Mbappé-Urteil

Die Kontroverse um das Verhalten von Kylian Mbappé bei Real Madrid hat José Mourinho zu einem Rundumschlag bewogen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag (21 Uhr) gegen den FC Villarreal sagte der Portugiese: „Die echten Probleme, die der Fußball in den letzten Wochen erlebt hat, reichen Ihnen nicht aus. (…) Radfahren in der Schweiz. Es war ein Hotel, das aus kleinen Häusern bestand, und die Fahrräder wurden genutzt, um zwischen den Gemeinschaftsbereichen eines ruhigen Hotels hin- und herzufahren. Und man bekommt den Eindruck, dass er die Tour de Suisse gemacht hat.“

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Mbappé war zuletzt abseits des Platzes mehrfach negativ aufgefallen. Unter anderem hatte Mourinho das Fahrradfahren verboten, wenig später zeigte sich der Stürmer, der eigentlich eine Knieverletzung auskurieren sollte, auf seinen Sozialen Kanälen auf dem Zweirad. Im Anschluss brach eine Welle der Empörung über den 27-Jährigen herein, ein Abgang von Real wurde ins Spiel gebracht. Auf die Frage, ob Mourinho die Diskussion um Mbappé für übertrieben halte, antwortete der Portugiese: „Übertrieben? Das ist lächerlich.“