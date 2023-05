Kimmich grübelt: Muss sich Bayern Sorgen machen?

Der Frust sitzt tief an der Säbener Straße. Nach der 1:3-Heimpleite gegen RB Leipzig steht Rekordmeister Bayern München vor den Scherben einer verkorksten Saison. Nahezu alles spricht vor dem letzten Bundesliga-Spieltag dafür, dass nach zehn Münchner Meisterschaften in Folge mal wieder Borussia Dortmund die Schale in die Höhe recken wird.

Joshua Kimmich machen solche Tiefschläge besonders zu schaffen. Einem Bericht von ‚Sport1‘ zufolge sorgt sich der extrem ehrgeizige Mittelfeldmotor um die Zukunft seines Vereins. Durch das zum großen Teil hausgemachte Chaos ist Bayern in Schieflage geraten. Die Frage, die nicht nur Kimmich durch den Kopf schießen dürfte: Büßen die Münchner dauerhaft Konkurrenzfähigkeit auf höchstem Niveau ein?

Unabhängig von der drohenden Vize-Meisterschaft gehe es dem 28-Jährigen vor allem darum, dass er mit seinem Verein auch in Zukunft um die Champions League mitspielen kann. In der fast beendeten Saison scheiterte Bayern bereits im Viertelfinale am Finalisten Manchester City – ganz sicher zu wenig für Kimmichs Ansprüche.

Verlängerung vorerst kein Thema

Auch wenn neben dem FC Barcelona noch andere Topklubs Interesse zeigen sollen, kommt für den DFB-Sechser ein Abschied aus München derzeit nicht in Frage. Für eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrags steht er laut ‚Sport1‘ allerdings ebenso wenig zur Verfügung. Frühestens im nächsten Jahr soll das Thema besprochen werden. Im Sinne der eigenen Verhandlungsposition sollte Bayern bis dahin besser wieder in Spur kommen.