Weinzierl erklärt neue Bayern-Strategie

Markus Weinzierl hat erklärt, wie den kommenden Jamal Musialas oder Lennart Karls beim FC Bayern der Durchbruch gelingen kann. „Die Kaderzusammenstellung sollte so sein, dass sich für Talente wie Lennart auch wirklich Perspektiven ergeben“, erklärt der Sportliche Leiter des Bayern-Nachwuchses gegenüber der ‚Abendzeitung‘, „mein Wunsch wäre, dass wir auch wichtige Kaderspieler, die heute ja teilweise auch schon 30 oder 40 Millionen Euro kosten, selbst ausbilden“.

Weinzierl ist sich sehr wohl bewusst, dass er damit auch finanzielle Werte für den Rekordmeister erwirtschaftet. „Ich glaube, dass wir im Sommer rund 40 Millionen Euro mit Spielern aus dem Campus eingenommen haben“, so der frühere Bundesliga-Trainer, der sich freut: „Spieler wie Karl oder auch Musiala sind natürlich die Sahne-Stücke.“