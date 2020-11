Gisdol: Geht Köln den Werder-Weg?

Beim heutigen Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen (20:30 Uhr) könnte die Ausgangslage kaum gegensätzlicher sein: Während der FC nach nunmehr 16 sieglosen Spielen in Folge mit gerade einmal zwei Punkten auf Platz 16 steht, schnuppern die Werderaner mit neun Zählern an den Europa League-Plätzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei standen die Vorzeichen in der vergangenen Saison vor der ersten Corona-Welle und dem darauffolgenden Lockdown umgekehrt: Werder rangierte am 25. Spieltag auf Platz 17 der Tabelle. Mit 18 Punkten hatten die Norddeutschen bereits deren vier Rückstand auf den Relegationsplatz, Trainer Florian Kohfeldt stand unter enormem Druck. Die Geißböcke unter ihrem Coach Markus Gisdol hatten zu diesem Zeitpunkt acht ihrer vergangenen zehn Spiele gewonnen und sich vom letzten Tabellenplatz auf Rang zehn vorgearbeitet.

Umgedrehte Vorzeichen

Wie schnell es im Fußball wiederum in die andere Richtung gehen kann, zeigte sich wenig später am Saisonende. Während der FC zwar die Liga hielt, jedoch kein einziges Spiel nach dem Restart mehr gewann, schaffte Werder entgegen aller Erwartungen noch den Klassenerhalt. Durch ein 6:1 gegen ebenjene Kölner rettete man sich am letzten Spieltag in die Relegation, in der man sich schließlich gegen den 1. FC Heidenheim durchsetzte. Dass die Bremer unbeirrt an Kohfeldt festhielten, wurde von vielen kritisch gesehen, stellte sich jedoch letztlich als die richtige Entscheidung heraus.

Nun befinden sich die Kölner in einer ähnlichen Situation. Zugegeben – nach sechs Spieltagen ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen, Gisdol hat ausreichend Zeit, das Ruder noch herumzureißen. Doch saisonübergreifend hat man nunmehr fast eine komplette Halbserie nicht mehr gewonnen, der Großteil aller Bundesliga-Trainer hätte wohl schon längst den Hut nehmen müssen.

Gisdol genießt Vertrauen, doch…

Allerdings nicht in Köln: Horst Heldt sprach Gisdol am Saisonende das Vertrauen aus, verlängerte den ursprünglich bis 2021 laufenden Vertrag des Übungsleiters um zwei weitere Jahre. Der finanziell gebeutelte Klub müsste seinem Trainer nun bei einer vorzeitigen Trennung eine Abfindung zahlen, die in Corona-Zeiten empfindlich schmerzen dürfte.

Auch deshalb hält man öffentlich stoisch am Trainer fest – die ‚Sport Bild‘ berichtete erst kürzlich, dass man Gisdol trotz der ellenlang erfolglosen Phase kein Ultimatum stelle. Dem Bericht zufolge wurde die Schonfrist bis in den Dezember verlängert.

Wie lange noch?

Ähnlich wie die Bremer in der vergangenen Spielzeit mit Kohfeldt will man nun in Köln den Weg mit Gisdol allen Widrigkeiten zum Trotz weitergehen. Der 51-Jährige genießt offenbar das uneingeschränkte Vertrauen innerhalb des Vereins. Doch die Frage ist, wie lange noch?

Die nächsten Spiele dürften für den Klub wie für Gisdol selbst richtungsweisend sein: Zunächst heute Abend in Bremen, anschließend zuhause gegen Union Berlin, danach bei Borussia Dortmund. Sollte die Sieglos-Serie der Kölner dann auf 19 Spiele angewachsen sein, könnte der bis dato eiserne Rückhalt anfangen zu bröckeln.