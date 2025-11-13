Zweifel wachsen: Adeyemi-Berater spricht mit neuem Klub
Nach der späten 1:1-Enttäuschung gegen den Hamburger SV sind die BVB-Profis mit Katerstimmung zur Nationalmannschaft gereist. Karim Adeyemi wird die Luftveränderung vielleicht sogar ganz recht sein. Im Hintergrund hat Starberater Jorge Mendes begonnen, die Strippen zu ziehen.
Sportlich konnte Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen nur noch selten überzeugen. Gleiches gilt für Karim Adeyemi. Wurde einer Ausdehnung des 2027 endenden Kontrakts vor wenigen Wochen noch höchste Priorität eingeräumt, sind, so berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘, die „Rufe nach einer schnellen Vertragsverlängerung zuletzt wieder deutlich leiser geworden“.
Die Zeichen der Zeit hat offenbar auch Adeyemi selbst erkannt und schaut sich nach Alternativen um. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat es bereits „einen Austausch zwischen Manchester United“ und Berater Jorge Mendes gegeben. Wie konkret das Interesse aus England tatsächlich ist, bleibt jedoch unklar.
Trainerwechsel-Sieger im Formtief
Adeyemi ist unstrittig der Gewinner des Trainerwechsels, bei keinem anderen BVB-Profi zeigte die Leistungskurve nach der Amtsübernahme von Niko Kovac steiler nach oben. Die Konflikte zwischen den beiden waren zuletzt – weil teilweise auch vor aller Augen ausgetragen – aber ebenso unübersehbar.
Die ‚Ruhr Nachrichten‘ beschreiben das Verhältnis zwischen dem Freigeist-Flügelfliter und dem Coach wie das eines ehrgeizigen Vaters zu seinem adoleszenten Sohn. Der eine „strebt nach Freiheit“, den anderen treibt „der Nachwuchs zur Verzweiflung“.
Adeyemi hat gezeigt, was er dem BVB geben kann, sogar das Thema Ausstiegsklausel ist in den Verhandlungen der beiden Duzfreunde Mendes und Sebastian Kehl kein Tabu mehr. Die Schwankungen im Spiel des elffachen Nationalspielers vermochte aber auch Disziplin-Fanatiker Kovac nicht in den Griff zu bekommen. An diesem Punkt wird sich entscheiden, ob Adeyemi die Zukunft in Dortmund gehört oder er vielleicht doch im kommenden Jahr weiterzieht.
