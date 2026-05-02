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Offiziell Serie A

Altstar Hulk wechselt den Klub

von Martin Schmitz - Quelle: atletico.com.br | Fabrizio Romano
3 min.
Hulk im Trikot von Atlético Mineiro @Maxppp

Hulk verlässt nach fünf Jahren Atlético Mineiro. Das gibt der Klub in einem öffentlichen Statement bekannt: „An diesem Tag hat sich der schwarz-weiße Held Hulk in der Cidade do Galo von seinen Teamkollegen verabschiedet. Vielen Dank für alles.“ Laut Fabrizio Romano wird sich der Altstar zeitnah Ligakonkurrent Fluminense anschließen. Der Deal sei bereits eingetütet. Mit der Verkündung wird in den kommenden Tagen gerechnet.

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Der Angreifer spielte zu seiner Blütezeit nie in einer europäischen Top-Liga, machte aber beim FC Porto und Zenit St. Petersburg regelmäßig auf sich aufmerksam. Zudem spielte der heute 39-Jährige insgesamt 49 Mal für die brasilianische Nationalmannschaft. Für Mineiro erzielte Hulk in der laufenden Saison in bisher zwölf Einsätzen ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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