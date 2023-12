S04: Vertrag von Talent Topp verlängert

Der FC Schalke 04 kann weiter auf die Dienste von Keke Topp (19) zählen. Wie die Knappen mitteilen, hat sich der Vertrag des U-Nationalspielers um eine weitere Saison bis 2025 verlängert. Der 1,92 Meter große Mittelstürmer schnuppert immer mehr am Profi-Team und kam in der laufenden Spielzeit zu sieben Kureinsätzen in Liga zwei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor André Hechelmann sieht in Topps Entwicklung die erfolgreiche Arbeit der Schalker Jugendarbeit bestätigt: „Sein Werdegang zeigt, wie mit großer Lernbereitschaft der Übergang von der Knappenschmiede in den Lizenzbereich gelingt.“ Trainer Karel Geraerts lobt die Einstellung des Torjägers: „Er bringt mit seinen 19 Jahren schon viel Ballsicherheit und Cleverness mit, aber vor allem auch den Willen, sich in jeder Einheit weiter verbessern zu wollen.“