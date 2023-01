Bayer 04: Entscheidung bei García gefallen

Bayer Leverkusen geht bei Wunschspieler Fran García leer aus. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der Transfer des 23-jährigen Linksverteidigers von Rayo Vallecano zur Werkself gescheitert. Bayer hatte die Ausstiegsklausel auf den Spanier in Diensten von Rayo Vallecano gezogen und war sich mit dem Spieler selbst bereits einig. Zehn Millionen Euro wären fällig geworden.

Dass es nun trotzdem nichts wird mit einem Wechsel unters Bayer-Kreuz, liegt an Real Madrid. Die Königlichen, aus deren Jugend García stammt, besaßen eine fünf Millionen Euro hohe Rückkaufoption auf den 23-Jährigen, der bis 2025 an Rayo gebunden war.

Laut ‚kicker‘ hat Real diese Option nun gezogen und den Linksverteidiger direkt an seinen bisherigen Verein zurückverliehen. Die Königlichen haben somit die sportliche Zukunft von García nun komplett in der Hand – zum Nachteil von Bayer. Denn Real will sich vom talentierten Abwehrspieler nicht dauerhaft trennen. Bayer muss sich somit anderweitig nach einer Verstärkung für hinten links umsehen.