Schnäppchen: Holt Köln Skhiri zurück?

Die Ausgangslage könnte günstiger kaum sein. Bei Eintracht Frankfurt hat Ellyes Skhiri keine Zukunft mehr und soll verkauft werden. Bei einer Restvertragslaufzeit von einem Jahr ist die SGE laut der ‚Bild‘ bereit, den 31-Jährigen für zwei Millionen Euro ziehen zu lassen.

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Und da kommt der 1. FC Köln ins Spiel. Dem Boulevardblatt zufolge haben die Rheinländer bereits Gespräche mit dem Tunesier geführt, der zwischen 2019 und 2023 schon einmal recht erfolgreich am Geißbockheim die Schuhe schnürte und offen für eine Rückkehr ist. Ablöse und Gehalt sollen kein Problem darstellen.

Kommen Álvarez und Skhiri?

Skhiri wäre die Alternative zu Wunschlösung Edson Álvarez (28). Mit dessen Klub West Ham ist sich der Bundesligist zwar schon einig, doch der Mexikaner müsste für den Schritt nach Deutschland auf Gehalt verzichten. Findet sich keine Lösung, soll Skhiri kommen.

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Und beim Rechtsfuß könnte es schnell zu einer Einigung kommen. Ob Skhiri und Álvarez am Ende sogar im Doppelpack in Köln aufschlagen? Schließlich haben Thomas Kessler & Co. in Eric Martel (24/FSV Mainz) und Denis Huseinbasic (25/SC Braga) gleich zwei zentrale Mittelfeldspieler verloren. Insofern kann dieses Szenario ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Auch wenn im Australier Paul Okon-Engstler (21/Sydney FC) noch ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler kommt.