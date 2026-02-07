Oxlade-Chamberlain unterschreibt bei Celtic

Alex Oxlade-Chamberlain hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Mittelfeldmann schließt sich dem schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow an. Dort erhält der 32-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr.

Seit seinem Abschied von Besiktas im vergangenen Sommer war Oxlade-Chamberlain ohne Verein. Zuletzt hielt sich der frühere englische Nationalspieler (35 Länderspiele) bei seinem Ex-Klub FC Arsenal fit, für den er zwischen 2011 und 2017 gespielt hatte.