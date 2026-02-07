Menü Suche
Oxlade-Chamberlain unterschreibt bei Celtic

von Fabian Ley - Quelle: celticfc.com
Alex Oxlade-Chamberlain im Arsenal-Training @Maxppp

Alex Oxlade-Chamberlain hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Mittelfeldmann schließt sich dem schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow an. Dort erhält der 32-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr.

Celtic Football Club
Alex Oxlade-Chamberlain is a Celt 🟢

#WelcomeAlex | #CelticFC🍀
Seit seinem Abschied von Besiktas im vergangenen Sommer war Oxlade-Chamberlain ohne Verein. Zuletzt hielt sich der frühere englische Nationalspieler (35 Länderspiele) bei seinem Ex-Klub FC Arsenal fit, für den er zwischen 2011 und 2017 gespielt hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
