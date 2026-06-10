Atalanta Bergamo bedient sich offenbar beim FC Bayern. Laut Fabrizio Romano steht Ljubo Puljic kurz vor einem Wechsel zum Serie A-Klub. Einem Vierjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit habe der Innenverteidiger bereits zugestimmt.

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Puljic wird seit 2023 an der Säbener Straße ausgebildet. In der vergangenen Saison absolvierte der 19-jährige Kroate für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern 15 Spiele. Der Vertrag in München läuft im kommenden Jahr aus, für einen Einsatz bei den Profis hat es nicht gereicht.