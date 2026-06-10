Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Puljic vor Bayern-Abschied

von Remo Schatz - Quelle: Fabrizio Romano
Auf dem Bayern-Campus werden die hauseigenen Talente ausgebildet @Maxppp

Atalanta Bergamo bedient sich offenbar beim FC Bayern. Laut Fabrizio Romano steht Ljubo Puljic kurz vor einem Wechsel zum Serie A-Klub. Einem Vierjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit habe der Innenverteidiger bereits zugestimmt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Puljic wird seit 2023 an der Säbener Straße ausgebildet. In der vergangenen Saison absolvierte der 19-jährige Kroate für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern 15 Spiele. Der Vertrag in München läuft im kommenden Jahr aus, für einen Einsatz bei den Profis hat es nicht gereicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
FC Bayern
Atalanta
Ljubo Puljić

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
FC Bayern Logo FC Bayern München
Atalanta Logo Atalanta Bergamo
Ljubo Puljić Ljubo Puljić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert