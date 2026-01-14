Bayer bietet für Koné

Bayer Leverkusen hat in Frankreich einen vielversprechenden neuen Verteidiger ausfindig gemacht. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat der Deutsche Meister von 2024 bei Stade Reims ein Angebot für Abdoul Koné (20) eingereicht.

Die zugehörigen Zahlen: 6,5 Millionen Euro Sockelablöse, eine Million Boni, eine 50-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung sowie eine Rückleihe bis Saisonende. Der französische Zweitligist lehnte ab, erhofft sich ein besseres Angebot für Koné. Der französische U20-Nationalspieler besitzt noch einen Vertrag bis 2029 in der Champagne-Ardenne.

Update (16:05 Uhr): Laut Transferjournalist Sacha Tavolieri erhofft sich Reims satte 20 Millionen Euro Ablöse für Koné. Die größten Konkurrenten für Bayer kommen aus Mailand: Sowohl Inter als auch der AC seien interessiert.